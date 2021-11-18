Рим, , 22:20 — REGNUM Правительство Италии на заседании в четверг, 18 ноября, согласовало решение об объединении всех «детских» пособий и выплат в одну.

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Если решение будет согласовано парламентом, с 2022 года родители должны будут в электронной форме сообщать государству о своем доходе и обстоятельствах, министерство по делам семьи установит размер единой выплаты.

По замыслу авторов, размер будет обратно пропорционален уровню доходов, а поддержка на каждого следующего ребенка будет больше.