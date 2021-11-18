Москва, 18 ноября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. США продвигают планы по размещению в Европе своих ракет средней и меньшей дальности, приближая новый кризис, заявил 18 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Research.archives.gov Американские ракеты средней дальности в Европе

Он отметил, что Вашингтон меняет своё отношение к порогу применения ядерного оружия.

«Нас беспокоит многое в том, что происходит у американцев, с точки зрения их отношения к роли ядерного оружия. Они понижают порог применения ядерного оружия, доктринально и материально к этому готовятся», — сказал Сергей Рябков.

«У нас большие вопросы относительно перспективы появления в Европе ракет средней и меньшей дальности, к чему дело идёт. И здесь в общем, видимо, надвигается новый кризис», — подчеркнул заместитель главы МИД России.