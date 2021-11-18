Пекин, , 22:17 — REGNUM Пользователи соцсетей обсуждают ролевую игра Harry Potter: Magic Awakened из-за необычной лицевой анимации персонажей. Об этом 18 ноября сообщает портал Kotaku.

Дэниэл Рэдклифф в роли Гарри Поттера Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти Часть II». Реж. Дэвид Йейтс. 2011. США, Великобритания

Геймеры обратили внимание, что когда женские персонажи игры получают урон от магии, они делают выражение лица, известное как «ahegao» — приём, часто использующийся создателями хентая (порнографических фильмы в стиле аниме).

Китайская компания NetEase, выступающая в качестве издателя игры, извинилась перед игроками и пояснила, что в данном случае имеет место ошибка с анимацией, связанная с тем, что язык персонажей проходит сквозь подбородок. Отметим, что далеко не все геймеры поверили словам разработчиков.

https://twitter.com/ZhugeEX/status/1461017870683488256

https://twitter.com/DanielOlimac/status/1460152994616340480

Для справки: мобильная Harry Potter: Magic Awakened на основе франшизы «Гарри Поттер» мало знакома западным геймерам, но очень популярна в Китае. Её релиз состоялся в сентябре 2021 года.

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