Москва, 18 ноября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. 18 ноября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство калининградской «Балтики» не намерен отпускать 21-летнего голкипера молодежной сборной России U21 Максима Бориско в московский «Спартак». Переговоры зашли в тупик.

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В текущем сезоне Максим Бориско принял участие в четырнадцати матчах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых пропустил десять мячей. Семь матчей российский голкипер отстоял на ноль.

Максим Бориско перешел в «Балтику» 1 июля 2019 года из «Урожая» на правах свободного агента. Текущее соглашение вратаря с калининградским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает голкипера молодежной сборной России U21 в 300 тысяч евро.