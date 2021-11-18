Брюссель, , 22:15 — REGNUM Евросоюз не ведёт и не намерен вести переговоры с Александром Лукашенко по проблеме нелегальной миграции, считая руководителя Белоруссии виновником эскалации миграционного кризиса. Об этом 18 ноября заявил прессе пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.

Петер Стано Eeas.europa.eu

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«Нет никаких переговоров с режимом Лукашенко. Он создал этот кризис, он привез этих людей в Белоруссию, солгав им, что они смогут с легкостью попасть в ЕС, и они находятся на территории Белоруссии. Он ответственен не только [за то, чтобы] позаботиться об этих людях и разрешить кризис, но и за то, чтобы предоставить доступ международным организациям для помощи нуждающимся и разрешить репатриацию людей, которых он привез в страну», — цитирует РБК разъяснение Петера Стано.

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"Так что о переговорах с режимом Лукашенко речи не идет. Что мы будем делать, так это проводить технические переговоры с агентствами ООН (Управлением верховного комиссара по беженцам и Международной организацией по миграции) и белорусскими коллегами на рабочем уровне, чтобы облегчить репатриацию людей, которые в настоящее время удерживаются белорусскими силами безопасности на территории Белоруссии. Эта работа в процессе», — добавил руководитель пресс-службы Еврокомиссии.

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Напомним, Евросоюз не признаёт Александра Лукашенко президентом Белоруссии и отказывается от любых прямых контактов с ним. При этом, как заверяет глава МИД Белоруссии Владимир Макей, непубличные контакты Минска с Западом сохраняются.

В течение нынешней недели германский канцлер Ангела Меркель дважды звонила Александру Лукашенко: политики обсуждали миграционный кризис, возможности помощи нелегальным мигрантам из ближневосточных стран, безуспешно пытавшихся нелегально прорваться через границу Белоруссии (и Союзного государства тоже) в соседние страны Евросоюза.

После этого, 18 ноября пресс-секретарша президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что «со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства» в рамках известных в общих чертах договорённостей об урегулировании миграционной проблемы. В тот же лень, 18 ноября глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер со ссылкой на канцлера Германии опроверг заявление Эйсмонт.

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