Рим, , 22:13 — REGNUM В последние дни в Италии, как и в ряде других стран Евросоюза и в ЕС в целом, растет показатель числа зараженных коронавирусом, заявил в четверг, 18 ноября, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Следует ускорить прививочную кампания: в настоящее время вакцинированы хотя бы первой дозой 86,86% граждан старше 12 лет, это неплохой показатель, но он должен быть еще выше, сказал Сперанца.

По данным на 18 ноября, в Италии умерли 133 034 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 69 (днем ранее — на 72). Число подтвержденных носителей выросло на 10 638 (днем ранее — на 10 172). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 893 887 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 132 513 человек (на 5428 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 585 644 человека — 75,69% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.