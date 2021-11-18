Химки, Московская область, 18 ноября, 2021, 22:11 — ИА Регнум. 18 ноября СМИ сообщили, что руководство «Химок» планирует вернуть на должность главного тренера основной команды отправленного в отставку Игоря Черевченко. Также эту информацию подтвердил депутат Государственной Думы Роман Терюшков, являющийся членом наблюдательного совета «Химок».

Soccer.ru Игорь Черевченко

Игорь Черевченко был отправлен в отставку в конце октября после матча 13-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0). Обязанности главного тренера временно исполнял Игорь Ющенко.

После четырнадцати туров «Химки», одержав лишь две победы и набрав двенадцать очков, идут на предпоследнем пятнадцатом месте в зоне вылета турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22.