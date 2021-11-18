Москва, , 22:07 — REGNUM Украину ждёт ещё одна катастрофа, если она, вдохновившись поставками оружия от НАТО и США, выберет силовой вариант решения проблемы Донбасса, заявил 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».

Он отметил, что сейчас США и страны НАТО накачивают Украину новейшими вооружениями, что чревато попыткой решить проблему Донбасса силовым методом.

«Украина накачивается натовскими вооружениями. Американцы и другие члены НАТО посылают туда новейшее оружие, новейшие системы вооружений. Все это вдохновляет, конечно, горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки «минских договоренностей» попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть, сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы», — сказал он в эфире «Первого канала».

При этом Песков подчеркнул, что «Россия принимает достаточно решительные меры на этом фоне».

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