Санкт-Петербург, , 22:10 — REGNUM Полиция Курортного района проводит проверку по факту тяжелого ДТП, в котором погибли три человека. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ДТП произошло 18 ноября в 18:20 мск на пятом километре Зеленогорского шоссе. 43-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем LADA Granta, под управлением 64-летнего водителя, который впоследствии съехал в кювет.

«В результате ДТП водитель Toyota Corolla в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу, его пассажир, неустановленный мужчина, от полученных телесных повреждений скончался. Водитель и пассажир «Лады» также получили смертельные травмы», — уточнили в ведомстве.

Еще один пассажир Lada, 32-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

«В настоящее время полиция Курортного района проводит проверку по данному ДТП»,— подытожили в пресс-службе.