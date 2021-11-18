Иерусалим, , 22:07 — REGNUM Впервые с 2013 года израильский премьер-министр провёл переговоры с турецким президентом, пишет 18 ноября The Jerusalem Post.

Нафтали Беннетт Dovereconomy

В ходе беседы глава израильского правительства Нафтали Беннет выразил благодарность турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану «за его усилия по освобождению израильтян Натали и Морди Окнин».

Беннет добавил, что по гуманитарным вопросам у двух стран идёт хорошее взаимодействие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, граждане Израиля Натали и Морди Окнин были арестованы в Стамбуле 12 ноября за фотосъёмку резиденции президента Турции с башни Камлика. Их в Турции сочли шпионами. Позже их освободили, и 18 ноября муж и жена вернулись на родину.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестованная в Турции израильская пара вернулась домой