Глазго, Великобритания, , 00:16 — REGNUM Хотя Великобритания и относится к числу государств, наиболее активно продвигающих «зеленую» повестку, ее собственные планы по переходу на экологически чистый способ существования находятся под угрозой срыва. О том, что помешало осуществиться замене обычных автомобилей на не выбрасывающие парниковых газов в Великобритании, рассказывает автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

Экология. Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Великобритания предложила амбициозный план, по которому все автомобили, при эксплуатации которых происходит выброс парниковых газов, заменить на «чистые» до 2040 года. И, хотя этот план и поддержали 32 страны, из которых 12 членов ЕС, США, Китай, Германия и Франция участвовать в таком переформатировании автопрома и автоторговли отказались. Этот пример показывает, с каким трудом удается продвигать свои идеи ратующим «за климат», даже с учетом невероятно интенсивной «зеленой» пропаганды. Особенно если учесть, что слов о защите климата произносится много, но реальных шагов, вроде помощи развитых стран развивающимся в освоении незагрязняющих технологий, наблюдается гораздо меньше. А по итогам шести лет, прошедших с того момента, как были приняты обязательства о такой помощи, можно и здесь говорить о провале. Читайте статью Ангелины Потеряко

Планы Великобритании по искоренению бензиновых двигателей на грани провала