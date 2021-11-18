Глазго, Великобритания, 19 ноября, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Хотя Великобритания и относится к числу государств, наиболее активно продвигающих «зеленую» повестку, ее собственные планы по переходу на экологически чистый способ существования находятся под угрозой срыва. О том, что помешало осуществиться замене обычных автомобилей на не выбрасывающие парниковых газов в Великобритании, рассказывает автор ИА REGNUM Ангелина Потеряйко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экология. Борис Джонсон

Великобритания предложила амбициозный план, по которому все автомобили, при эксплуатации которых происходит выброс парниковых газов, должны быть заменены на «чистые» до 2040 года. И, хотя этот план и поддержали 32 страны, из которых 12 — члены ЕС, США, Китай, Германия и Франция участвовать в таком переформатировании автопрома и автоторговли отказались. Этот пример показывает, с каким трудом удается продвигать свои идеи ратующим «за климат», даже с учетом невероятно интенсивной «зеленой» пропаганды. Особенно если учесть, что слов о защите климата произносится много, но реальных шагов, вроде помощи развитых стран развивающимся в освоении незагрязняющих технологий, наблюдается гораздо меньше. А по итогам шести лет, прошедших с того момента, как были приняты обязательства о такой помощи, можно и здесь говорить о провале. Читайте статью Ангелины Потеряко

Планы Великобритании по искоренению бензиновых двигателей на грани провала