Милан, Италия, 18 ноября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. 18 ноября итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что агент 26-летнего центрального защитника «Милана» Алессио Романьоли Мино Райола сегодня прибыл в Милан на переговоры с клубом по поводу подписания нового контракта. Напомним, что текущее соглашение Романьоли с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Романьоли пополнил состав «Милана» 11 августа 2015 года, перейдя из «Ромы» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость итальянского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Алессио Романьоли проиграл конкуренцию Фикайо Томори и Симону Кьеру за место в стартовом составе. По итогу итальянский защитник принял участие в одиннадцати матчах, проведя на поле суммарно 724 минуты.