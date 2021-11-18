Белград, 19 ноября, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Правительство Сербии одобрило проект закона о культурном наследии. Об этом сообщили сербские СМИ 18 ноября.

George Groutas Собор Святого Саввы в Белграде

Проект закона регулирует вопросы сохранения и защиты культурного достояния, компетенций госучреждений, отвечающих за охрану и защиту памятников культуры, обязанности и права их владельцев. Также регламентируются вопросы защиты нематериального культурного наследия, передает информационное агентство «Танюг».

В Сербии впервые вопросы культурного наследия регулируются специальным законом.

Напомним, что ранее парламент Сербии принял закон о защите кириллического письма.