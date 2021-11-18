Токио, 19 ноября, 2021, 00:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что политика в отношении Китая и России в его исполнении будет «решительной». Не несет ли важную угрозу для России такая решительная позиция главы японского правительства, разбирался обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Кисида Фумио. Премьер-министр Японии

Японскому премьер-министру стоило бы разъяснить свою позицию, иначе расценить ее как угрозу было бы совершенно справедливо. Во всяком случае, эта «решительность» дополняет ряд энергичных высказываний Кисиды, например, «о возможности превентивных ударов». Итак, Япония рассматривает возможность нанесения удара первыми? С учетом того, что эта страна остается верным союзником США, определившими Китай и Россию как противников, слова Кисиды слишком похожи на переход в диалоге с Россией от лести и хитрости к жесткости и давлению. Читайте статью Анатолия Кошкина

Кисида-сан угрожает России?