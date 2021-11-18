Варшава, , 21:52 — REGNUM Пограничный переход в польской Кузнице на белорусской границе 21 ноября закроют власти Польши, если Минск не решит проблему с нелегальными мигрантами, сообщили 18 ноября в пресс-службе польского правительства.

Железная дорога Mmsut.sledcom.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

От Минска, сообщают власти Польши, требуется «стабилизация ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов», в срок до 21 ноября. Если Белоруссия не примет надлежащих мер, Варшава «приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице».

На такие меры, отмечают польские власти, приходится идти из опасений за безопасность проходящего в Кузнице железнодорожного движения и в связи с риском связанной с этим катастрофы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии назвали Польшу защитницей от мигрантов