Милан, Италия, 18 ноября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. 18 ноября журналист Пьетро Маццара сообщил, что итальянский футбольный клуб «Милан» переподпиет контракт с 22-летним фланговым нападающим сборной Португалии Рафаэлем Леау. Новое соглашение будет рассчитано на пять лет до конца сезона 2025/26. Зарплата футболиста составит 4 миллиона евро в год.

Onzemondial.com Рафаэл Леау

Леау перешел в «Милан» 1 августа 2019 года из «Лилля» за 29,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость молодого португальца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

Рафаэл Леау сыграл за «Милан» в шестнадцати матчах в текущем сезоне, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.