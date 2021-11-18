Москва, , 21:50 — REGNUM России хотелось бы услышать о тех конкретных предложениях Парижа и Берлина по урегулированию в Донбассе, от которых якобы отказалась Москва, заявила 18 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Таким образом она прокомментировала заявления МИД Германии и Франции о том, что Россия отказалась от участия во встрече в «нормандском формате», хотя Берлин и Париж внесли несколько конкретных предложений.

«Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список», — написала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва примет участие во встрече в нормандском формате только после выполнения Киевом всех его обязательств, указанных в минских соглашениях.

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