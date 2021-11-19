Москва, , 00:19 — REGNUM Планы широкого введения QR-кодов для разделения привитых и непривитых от ковида граждан России вызывает массу нареканий. Зачастую критики такого разделения атакуют только одну часть проблемы, хотя беды от QR-кодов могут проявиться в очень широком спектре. Каковы основные претензии к идее QR-кодов, рассказывают авторы ИА REGNUM Ирина Медведева и Татьяна Шишова.

Конституция Российской Федерации Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вероятно, те, кто разрабатывал применение QR-кодов, видели проблему уж очень в общих чертах, поэтому в их проекте оказалось так много логических несоответствий. Например, как учитывать переболевших естественным путем, ведь здесь речь уже может идти о миллионах людей. Учитывать их по предложенной схеме «регистрируйтесь через вызов врача», ведь многие переболели в легкой форме. Справедливо ли поражать их в правах, хотя иммунитет у них, очевидно, есть? Мало того. по мнению многих авторитетных специалистов, иммунитет переболевших гораздо надежнее, чем просто вакцинированных. А уж идея метить привитых специальным «маркером», чтобы не было подделок сертификатов, и вовсе вызывает массу вопросов. Что же еще можно предъявить в качестве критики такой непродуманной, несправедливой и, что самое главное, незаконной системе разделения граждан? Читайте статью Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой

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