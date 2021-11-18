Москва, 19 ноября, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Планы широкого введения QR-кодов для разделения привитых и непривитых от ковида граждан России вызывают массу нареканий. Зачастую критики такого разделения атакуют только одну часть проблемы, хотя беды от QR-кодов могут проявиться в очень широком спектре. Каковы основные претензии к идее QR-кодов, рассказывают авторы ИА REGNUMИрина Медведева и Татьяна Шишова.

Иван Шилов ИА REGNUM Конституция Российской Федерации

Вероятно, те, кто разрабатывал применение QR-кодов, видели проблему уж очень в общих чертах, поэтому в их проекте оказалось так много логических несоответствий. Например, как учитывать переболевших естественным путем, ведь здесь речь уже может идти о миллионах людей. Учитывать их по предложенной схеме «регистрируйтесь через вызов врача», ведь многие переболели в легкой форме. Справедливо ли поражать их в правах, хотя иммунитет у них, очевидно, есть? Мало того, по мнению многих авторитетных специалистов, иммунитет переболевших гораздо надежнее, чем просто вакцинированных. А уж идея метить привитых специальным «маркером», чтобы не было подделок сертификатов, и вовсе вызывает массу вопросов. Что же еще можно предъявить в качестве критики такой непродуманной, несправедливой и, что самое главное, незаконной системе разделения граждан? Читайте статью Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой

А как же Конституция? Пять с половиной вопросов региональным вакцинаторам