Лестер, Великобритания, , 21:43 — REGNUM 18 ноября главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс высказался по поводу интереса со стороны «Манчестер Юнайтед» и своего будущего в команде: «Я счастлив и горжусь тем, что являюсь тренер «Лестера». Я полностью предан этому клубу и игрокам. Все, что происходит вне клуба, не имеет никакого отношения ко мне. Это все слухи», — цитирует Роджерса журналист Фабрицио Романо.

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Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает Брендана Роджерса в качестве замены норвежскому специалисту Оле Гуннару Сульшеру, который в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «красных дьяволов».

Под руководством Роджерса «Лестер», набрав пятнадцать очков после одиннадцати туров, занимает двенадцатую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.