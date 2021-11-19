Ватикан, , 00:19 — REGNUM Миграционный кризис, возникший на белорусско-евросоюзовской границе, вызвал настоящую бурю высказываний политиков и экспертов, осуждающих «гибридную атаку с использованием беженцев», организованную Минском. Все ли европейские католические иерархи разделяют такой подход к проблеме беженцев, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Собор Святого Петра. Ватикан

Если католические епископы центрально-восточного региона Европы в основном согласны с обвинением Белоруссии в нынешней ситуации с беженцами, то официальное мнение, выраженное Комиссией Конференций католического епископата ЕС, уклоняется от столь явной политизации проблемы. Призыв Комиссии направлен на мирное и справедливое урегулирование, которое должно обеспечить международное сообщество. Также и секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер в ходе визита в Москву высказался об этой проблеме как о гуманитарном кризисе. С учетом того, что белорусская граница, в действительности, не самые основные ворота для мигрантов, стремящихся в ЕС, позиция, учитывающая глубокие причины возникновения потоков беженцев, продолжающуюся нестабильность на Ближнем Востоке, представляется более взвешенной.

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