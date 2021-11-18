Ижевск, 18 ноября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. С начала 2021 года Удмуртию посетили 487 тыс. туристов, что на 120 тыс. человек больше, чем за весь предыдущий год. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети министр экономики республики Михаил Тумин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

По мнению министра, позитивной динамики удалось добиться благодаря снятию ограничений, а также росту числа туристических маршрутов — сейчас их в республике 221. Лидируют Сарапул, Сарапульский район, а также Воткинск и Воткинский район.

Кроме того, после участия в акселерационных программах по туризму 10 из 18 компаний удвоили выручку, создали более 60 новых рабочих мест путем изменения подхода к реализации и масштабированию своих проектов.

Второй поток туристического акселератора принес республике проекты, которые точно будут реализованы — мотомузей, новый мини-отель и пройдет всероссийский фестиваль парапланов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года Тумин отмечал, что по программе туристического кэшбека в Удмуртии отдохнули 230 человек. Было продано путёвок на общую сумму 9 млн рублей.

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