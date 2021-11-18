София, 18 ноября 2021, 21:40 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Республики Болгария объявила об окончательном распределении депутатских мандатов в 47-м Народном собрании (парламенте) страны. Об этом 18 ноября сообщило Болгарское национальное радио.
Согласно официальной информации, на основе результатов парламентских выборов 14 ноября, партия «Продолжаем перемены» получает 67 мест, «ГЕРБ — СДС» — 59, ДПС — 34, «БСП» — 26, «Есть такой народ» — 25, «Демократическая Болгария» — 16, а «Возрождение» — 13.
На данный момент не известно, какие партии будут объединяться в коалиционные структуры. Ранее платформа «Продолжаем перемены» как абсолютный победитель на выборах объявила о намерении провести консультации с Болгарской социалистической партией о формировании нового правительства страны.
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