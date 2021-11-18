София, , 21:40 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Республики Болгария объявила об окончательном распределении депутатских мандатов в 47-м Народном собрании (парламенте) страны. Об этом 18 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Парламент Болгарии Nenko Lazarov

Согласно официальной информации, на основе результатов парламентских выборов 14 ноября, партия «Продолжаем перемены» получает 67 мест, «ГЕРБ — СДС» — 59, ДПС — 34, «БСП» — 26, «Есть такой народ» — 25, «Демократическая Болгария» — 16, а «Возрождение» — 13.

На данный момент не известно, какие партии будут объединяться в коалиционные структуры. Ранее платформа «Продолжаем перемены» как абсолютный победитель на выборах объявила о намерении провести консультации с Болгарской социалистической партией о формировании нового правительства страны.

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