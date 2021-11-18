София, 18 ноября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Республики Болгария объявила об окончательном распределении депутатских мандатов в 47-м Народном собрании (парламенте) страны. Об этом 18 ноября сообщило Болгарское национальное радио.

Nenko Lazarov Парламент Болгарии

Согласно официальной информации, на основе результатов парламентских выборов 14 ноября, партия «Продолжаем перемены» получает 67 мест, «ГЕРБ — СДС» — 59, ДПС — 34, «БСП» — 26, «Есть такой народ» — 25, «Демократическая Болгария» — 16, а «Возрождение» — 13.

На данный момент не известно, какие партии будут объединяться в коалиционные структуры. Ранее платформа «Продолжаем перемены» как абсолютный победитель на выборах объявила о намерении провести консультации с Болгарской социалистической партией о формировании нового правительства страны.