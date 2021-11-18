Скопье, 18 ноября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Представители туристического и ресторанного бизнеса обратились к правительству с просьбой о выделении субвенций на выплату заработных плат в период с ноября 2021 года по март 2022 года в минимальном размере — 15 200 денаров (около 20 500 рублей). Об этом сообщает македонское новостное агентство Alsat.

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Просители отметили, что число работников следует считать по октябрю, поскольку летом число занятых увеличивается за счет внештатных сотрудников. Представители туристического бизнеса также попросили у государства налоговый кредит на ближайшие полгода в качестве альтернативы субвенциям на выплату заработных плат.

Глава ассоциации Керсте Блажески заявил, что самостоятельно туристический сектор не будет способен выплатить заработную плату работникам в осенне-зимний период, когда доходы сокращаются.