Манчестер, Великобритания, , 21:35 — REGNUM 18 ноября издание Manchester Evening News сообщило, что норвежский главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер в ближайшее время будет отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды в первой половине сезона 2021/22.

Уле-Гуннар Сульшер Tor Atle Kleven

Основным кандидатом на пост главного тренера «манкунианцев» в Англии называют тренера «Лестера» Брендана Роджерса и наставника амстердамского «Аякса» Эрика тен Хага.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» о переговорах по контракту. Французский специалист не намерен возвращаться к работе до лета.

После одиннадцати сыгранных туров «Манчестер Юнайтед», одержав лишь пять побед и набрав семнадцать очков, идет на шестой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.