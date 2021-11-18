Лос-Анджелес, США, 18 ноября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Американский музыкант Том Морелло, выступавший в таких коллективах, как Rage Against The Machine и Audioslave, объявил о новом альбоме «The Atlas Underground Flood», который выйдет в следующем месяце и включит в себя материал с IDLES, Manchester Orchestra и другими. Об этом информирует NME.

Музыка

Грядущая запись станет «сестринской» к прошлогоднему альбому «The Atlas Underground Fire», который сам по себе является продолжением «The Atlas Underground» 2018 года, и выйдет 3 декабря на лейбле Mom + Pop. Морелло сравнил себя с The Clash, рассказав о следующей пластинке: «The Atlas Underground Flood» завершает то, что начал «The Atlas Underground Fire». «Fire» и «Flood» — это мое «London Calling». Восхищаясь The Clash в их знаковый период, я стремился сделать двойной альбом, в котором художественный замысел вытесняет жанр».

Ранее Том Морелло презентовал три песни из грядущей пластинки: «Human» вместе с Барнс Кортни, «Hard Times» с Натаниэлем Рэйтелифом и Джимом Джонсом, а также «Raising Hell», записанную с Беном Харпером.