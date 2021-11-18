Скопье, , 23:41 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 18 ноября сообщили, что с начала пандемии 822 пациента заболели COVID-19 повторно.

Скопье Pudelek

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, только за последние семь дней было зарегистрировано 36 случаев повторного заражения, что на четверть меньше, чем неделей ранее.

Доля заразившихся повторно составляет 0,39% от общего числа заразившихся в стране — 209 449. Напомним, с начала пандемии от COVID-19 скончались 8455 граждан Северной Македонии.

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