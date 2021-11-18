Минск, 19 ноября, 2021, 00:18 — ИА Регнум. По мнению многих российских комментаторов, заявление, которое сделал 10 ноября глава белорусского МИД Владимир Макей о том, что «Крым является российской территорией», стало признанием официальным Минском присоединения Крыма к России. Почему такая точка зрения не выдерживает критики и как именно Белоруссия должна признать российский Крым, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Чтобы не оставлять сомнений у тех, кто проникся излишним оптимизмом по поводу «белорусского признания Крыма», Макей вскоре заявил, что позиция Белоруссии по Крыму осталась неизменна. То есть, как не признавали, так и не признаём. Но само наличие этого вопроса в отношениях России и Белоруссии остается пробным камнем, который показывает качество союзнического отношения Минска. Иначе можно непрерывно очаровываться красивыми словами, которые поднаторел произносить белорусский президент Александр Лукашенко, забывая о главном шаге, который с его стороны до сих пор так и не сделан. С чего же должен начать Лукашенко, чтобы показать себя настоящим союзником России? Читайте статью Михаила Демурина

Минску пора признать: Крым — это Россия. Заявить об этом должен Лукашенко