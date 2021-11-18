У берегов Гватемалы зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4
Гватемала, 18 ноября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Недалеко от побережья Гватемалы зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщает 18 ноября министерство окружающей среды на своей странице в Twitter.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Гватемала
Сейсмические толчки, очаг которых залегал на глубине 95 км, достигали магнитуды 5,4.
«Последние данные: землетрясение магнитудой 5,4 у побережья Гватемалы, в 73 километрах к западу от Барра де Сантьяго, глубина — 95 километров», — указано в сообщении.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.