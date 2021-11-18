Стокгольм, , 21:31 — REGNUM 18 ноября Агентство общественного здравоохранение Швеции провело очередную конференцию, посвященную коронавирусу. Со вступительным словом выступил государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл, который рассказал журналистам о нынешней ситуации с распространением инфекции в стране, пишет газета Aftonbladet.

Флаг Швеции Anders Sikvall

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«Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости в странах вокруг нас, не в последнюю очередь в Европе. Учитывая это, а также тот факт, что мы видим некую тенденцию к негативному развитию в Швеции, мы начали рассматривать введение различных мер», — заявил эпидемиолог.

«Самое главное — продолжать вакцинацию, даже если у нас уже много привитых, нужно вакцинировать большее количество людей», — добавил Тегнелл.