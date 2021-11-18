Барселона, Испания, , 21:25 — REGNUM 18 ноября была опубликована информация, что в контракте 38-летнего защитника Дани Алвеса с каталонской «Барселоной» предусмотрена сумма отступных в размере 100 миллионов евро. Соглашение бразильского футболиста с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

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Ранее сообщалось, что Дани Алвес является самым низкооплачиваемым футболистом среди всех игроков основной команды «Барселоны».

Дани Алвес подписал контракт с «Барселоной» 12 ноября на правах свободного агента. Футболист находился без клуба около двух месяцев после расторжения соглашения с «Сан-Паулу» из-за долгов бразильского клуба перед футболистом по заработной плате.

Инициатором подписания Дани Алвеса выступил новый главный тренер «сине-гранатовых» Хави, который видит в 38-летнем футболисте блестящего мотиватора и кумира для молодых игроков.