Тирана, , 21:33 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2964 человек выявили 549 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране восемь пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 558. Об этом сообщило вечером 18 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 195 021 случай заражения коронавирусом, 183 636 человек излечились, скончались 3022 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8363, из них около половины — 4463 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 157 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

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