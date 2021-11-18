Вильнюс, 18 ноября 2021, 21:21 — REGNUM Начало диалога с Александром Лукашенко возможно не ранее, чем он освободит всех политзаключённых. Об этом 18 ноября заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
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Призыв Владимира Путина к диалогу между властями и оппозицией Белоруссии Светлана Тихановская восприняла на свой адрес и заявила: «Приветствую призывы к диалогу, но никакой диалог не начнется в тюрьме. Все политзаключенные должны быть освобождены, насилие остановлено».
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Ряд других белорусских общественников, считающих себя оппозиционерами, также прокомментировали инициативу президента России. Значительная часть из них солидаризировалась с Тихановской, проживающей в Вильнюсе на содержании западных правительств и упоминаемой в эмигрантской прессе как «национальная лидерка».
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