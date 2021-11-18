Бергамо, Италия, , 21:21 — REGNUM 18 ноября агент 26-летнего атакующего полузащитника сборной России Алексея Миранчука Вадим Шпинев прибыл в Бергамо (Италия) для переговоров с руководством «Аталанты» касательно будущего футболиста в итальянском клубе. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Ранее сообщалось, что Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно планируют арендовать «Сассуоло», «Дженоа» и «Торино».

В текущем сезоне Алексей Миранчук вышел на поле лишь в восьми матчах, в которых отметился двумя результативными передачами в играх с «Сампдорией» и «Вильярреалом».

Миранчук выступает за «Аталанту» с 4 сентября 2020 года после ухода из московского «Локомотива» за 14,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13,5 миллиона евро. Соглашение Миранчука с клубом из Бергамо рассчитано до конца сезона 2023/24.