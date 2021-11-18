Москва, 19 ноября, 2021, 00:19 — ИА Регнум. Идея Роскомнадзора о борьбе с антивакцинаторскими настроениями, включая данные о гражданах, участвующих в распространении критического взгляда на вакцины, имеет под собой некоторые основания. Как разделить борьбу с мракобесием и научно-медицинскую дискуссию, рассуждает автор ИА REGNUMЕлена Панина.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

Знать и понимать действие вируса, вызывающего ковид-19, и, конечно, иметь объективную информацию о действии противоковидных вакцин совершенно необходимо. Прежде всего, для того, чтобы у населения России была объективная информация, позволяющая сделать вывод о том, что происходит. К сожалению, на первом этапе продвижения вакцинации в России были допущены такие ошибки, которые вызвали массовое недоверие не только к вакцине, но и к самой власти как таковой. Теперь надо как можно скорее вернуть информационный поток о ковиде и вакцинах в здоровое объективное русло, ведь ситуацией, возникшей из-за попыток манипулировать мнением российских граждан, уже пользуются те, кто хочет дестабилизировать страну. Читайте статью Елены Паниной

Удар с тыла: нужна ли глобалистам российская вакцина?