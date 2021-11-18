Анкара, , 21:19 — REGNUM Из США поступила информация о смерти исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которая нуждается в проверке, заявил 18 ноября представитель турецкого информагентства Anadоlu в Вашингтоне Хакан Джопур.

Фетхуллах Гюлен Fgulen.ru

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Гюлен умер от отравления в своём поместье в американском штате Пенсильвания. Сторонники Гюлена опровергли это, показав видеоролик, на котором он молится.

«Американская полиция и местные СМИ не дают информацию по данному поводу. Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло. Возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию. Однако организация (Гюлена) не сможет это долго скрывать», — написал Хакан Джопур на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешние власти Турции обвиняют Гюлена и его организацию в причастности к попытке переворота в июле 2016 года. В Турции после этих событий были арестованы более 80 тыс. человек, уволены порядка 150 тыс. чиновников, полицейских и военных. Сам Гюлен, пребывающий в США, осудил переворот и отверг свою причастность к нему.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция грозит Вашингтону закупкой российских истребителей