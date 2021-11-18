Ярославль, , 21:13 — REGNUM Житель Ярославской области, рассказавший о рабстве в Казахстане, вернулся домой в Ярославскую область. Об этом сообщил депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, который помогал возвращению Алексея Котова на родину.

Алексей Котов дома Страница Дмитрия Соколова в Facebook

«Алексей Котов дома, с родными. На фото мама и папа. Алексей не видел родных 23 года», — написал на своей странице в Facebook Соколов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, видеозапись с просьбой вызволить его из плена, появилась в интернете. На ней Котов рассказал, что он был «рабом». Позднее МВД Казахстана распространило сообщение, что россиянин жил в крестьянском хозяйстве добровольно и отказался от каких-либо претензий.

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