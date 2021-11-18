Москва, , 21:11 — REGNUM Белорусским властям стоит вступить в диалог с оппозицией. Об этом 18 ноября нарасширенном заседании коллегии МИД заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

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Выступая на коллегии, российский лидер обратил внимание на то, что «западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск и при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере».

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Как сообщает пресс-служба Кремля, президент России напомнил, как в 2014 году руководство Польши говорило президенту Украины Виктору Януковичу о невозможности применения к гражданскому населению таких средств, которые использовало при пресечении проникновения из Белоруссии граждан третьих стран.

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«Да, мы знаем и понимаем, что ситуация в Белоруссии, она хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть, мы прекрасно отдаём себе в этом отчёт и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией, — сказал Путин. — Но со своей стороны Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Белоруссией. Будем реализовывать все 28 принятых недавно отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства, переходить к проведению согласованной макроэкономической, налоговой, банковско-кредитной политики».

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