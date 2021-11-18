Москва, 18 ноября, 2021, 21:11 — ИА Регнум. О причинах обнародования своей переписки с коллегами из Франции и Германии сообщил 18 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

На вопрос журналистов, почему МИД РФ решил опубликовать письмо, касающееся предполагаемых переговоров в «нормандском» формате на уровне глав внешнеполитических ведомств и адресованное министрам иностранных дел Франции и Германии Жан-Иву Ле Дриану и Хайко Маасу, Лавров ответил:

«Мы все люди. Можно сказать — достали».

Пояснив, что западные коллеги фактически вынудили МИД РФ к публикации, Лавров напомнил, что они последние полмесяца на фоне предполагаемой встречи сделали ряд не очень этичных заявлений, примерно таких: «Все готовы, [президент РФ Владимир] Путин поручил, а Лавров не хочет».

Он добавил, что невыполнение Киевом ни одного решения предыдущих саммитов «нормандской четвёрки» обсуждалось и на другом уровне. Ведь на встрече главы МИД «нормандской четвёрки» настаивали и Париж, и Берлин.

И Путин пообещал, что попросит Лаврова «посмотреть, как здесь можно действовать», именно потому, что «ни одно решение предыдущих саммитов, министерских встреч «нормандского» формата не было выполнено исключительно киевским режимом».