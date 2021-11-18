Пекин, 18 ноября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Китайский IT-гигант Tencent купил миноритарный пакет акций британской видеоигровой студии Playtonic. Об этом 18 ноября сообщает портал Eurogamer.

Dmitry Lysenko Штаб-квартира Tencent

Компания известна как разработчик серии игр Yooka-Laylee. Playtonic не сообщила, сколько акций купила Tencent, но отметила, что после их продажи по-прежнему владеет авторскими правами на франшизу Yooka-Laylee. Разработчики заявили, что планируют вложить полученные средства в расширение компании и увеличение штата сотрудников.

Для справки: Playtonic была основана в 2014 году. Yooka-Laylee — это приключенческая экшн-игра в открытом мире, выполненная в жанре платформера (для завершения уровня герою необходимо передвигаться по платформам). В качестве главных героев в ней выступают хамелеон Юка и летучая мышь Лейли.