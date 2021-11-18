Скопье, , 21:14 — REGNUM В Северной Македонии 18 ноября в результате обследования 2911 образцов было выявлено 493 новых носителя коронавируса, 532 пациента выздоровели. За сутки в стране скончались 23 больных COVID-19, зарегистрировано четыре произошедших ранее летальных исхода.

Скопье Pero Kvrzica

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 210 938 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7390, 195 157 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8391.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.

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