Москва, , 21:06 — REGNUM В главном здании Минобороны РФ прошла торжественная церемония вручения премий номинантам ежегодного всероссийского фестиваля прессы «Медиа-ас» — профессионального конкурса, который проводится ежегодно среди журналистов, освещающих жизнь и деятельность Вооруженных сил. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Шойгу выступает с речью Никита Третьяков © ИА REGNUM

Почетные премии номинантам конкурса вручали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместители, а также руководители крупных российских СМИ. В рамках конкурса было предусмотрено 7 номинаций в разных жанрах и форматах журналистской работы.

В номинации «Лучшие Кадры» были отмечены журналисты Ольга Белова и Дмитрий Петров, в номинации «Молния» — Пётр Конаев, в номинации «Стиль жизни» — Лилия Зарипова и Дмитрий Литовкин, в номинации «Главный калибр» — Владимир Веленгурин и Лидия Аникина, в номинации «Сила слова» — Игорь Елков и Михаил Ростовский, в номинации «Проект специального назначения» — Кирилл Хандин, Ирина Лосик, Мария Осипова, Максим Додонов, Вера Гущина и Алексей Катков, в номинации «Прорыв» — Элина Мошкова и сотрудник ИА REGNUM Никита Третьяков.