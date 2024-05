Лондон, 18 ноября, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Британская поп-рок-группа Take That сообщила, что собирается вернуться в следующем году в студию для записи нового материала. Об этом информирует портал Music News.

Youtube.com Фото экрана: Британский певец Роби Уильмс

Коллектив, который завоевал популярность в британских чартах во второй половине 1990-х, выпускал новый альбом с момента выхода в 2017 году «Wonderland», за которым годом позже последовала компиляция главных хитов группы «Odyssey». Тем не менее, 50-летний певец Гэри Барлоу заявил, что он и его коллеги по группе стремятся воссоединиться и записать что-то «особенное» для своих поклонников. «Сейчас я с нетерпением жду того, что будет дальше. Мы еще ничего не начали, но сделаем это в следующем году. Это будет свежо, это будет ново, и это будет особенным — так и должно быть«.Гэри выпустит свой первый сольный рождественский альбом «The Dream Of Christmas» 26 ноября, но в недавнем заявлении сказал, что его приоритет номер один — работа с Take That.