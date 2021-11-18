Москва, 18 ноября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. 18 ноября издание Telegraaf сообщило, что 29-летнему нападающему московского «Спартака» и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промесу предъявлено обвинение в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений.

Ailura Квинси Промес

Напомним, в декабре 2020 года Промес был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений. Футболисту грозит до 4 лет лишения свободы.

Квинси Промес вернулся в «Спартак» 24 февраля 2021 года, перейдя из «Аякса» за 8,5 миллиона евро. Текущее соглашение нидерландского нападающего с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В сезоне 2021/22 Промес принял участие в тринадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых стал автором пяти забитых мячей.