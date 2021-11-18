Тирана, 19 ноября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Вся Албания 17 ноября оказалась потрясена жестоким убийством восьмилетнего мальчика Матео Васиу 38-летним Клёдианом Чаламани.

С лопатой

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 18 ноября родственники погибшего силой ворвались в зал суда, требуя казни убийцы их ребенка. Мать убитого потребовала сжечь преступника живьем.

Мальчик получил от убийцы деньги и побежал в магазин, чтобы купить ему хлеб, но затем был убит, что запечатлели камеры видеонаблюдения. По словам Чаламани, мальчик ругал его и его родных, поэтому он убил его лопатой и закопал у себя на участке.