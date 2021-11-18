Токио, , 20:57 — REGNUM Губернатор Токио Юрико Койкэ объявила о полноценном возвращении к работе после недельной госпитализации, на которую была отправлена 27 октября 2021 года из-за сильной усталости, сообщает 18 ноября ИА Красная Весна со ссылкой на Jiji Press.

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По утверждению муниципалитета столицы Японии, врач Койкэ определил, что она оправилась от недомогания и готова к выполнению своих обязанностей.

Койке собирается прибыть в столичном офисе, чтобы принять участие в онлайн-заседании Национальной ассоциации губернаторов.

Вице-губернатор Такаси Такеичи замещал Койкэ все то время, пока она оставалась в больнице.

Напомним, в июне 2021 года губернатор Токио также была госпитализирована на неделю из-за напряженной работы в условиях кризиса коронавируса и подготовки к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио.

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