Афины , , 20:55 — REGNUM Визит премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса в Лондон красноречиво подтверждает общую модернизацию Греции и ведущую роль, которую эта страна взяла на себя на международном уровне в результате планирования и напряженных усилий, заявил представитель правительства Янис Эконому во время брифинга для прессы 18 ноября.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

Визит Мицотакиса в Лондон завершился 17 ноября. Во время поездки он встретился со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, с инвесторами и экспатриантами, а также дал ряд интервью британским СМИ». Во время своей встречи с премьер-министром Великобритании Мицотакис представил стремление Греции к более тесному сотрудничеству в области торговли, туризма и экономики, сказал Эконому.

Он официально обратился к Джонсону с просьбой Греции о воссоединении скульптур Парфенона, отметив, что пришло время удовлетворить это требование и полностью восстановить памятник в музее Акрополя.

По словам Эконому, премьер-министр «также упомянул дестабилизирующую роль Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, что не оставляет места для оптимизма в отношении диалога, подчеркнув при этом, что Греция всегда готова вступить в дискуссию при условии соблюдения международного права, в том числе морского права». В то же время Мицотакис подчеркнул непримиримость и агрессию, которые Анкара продолжает демонстрировать новыми незаконными провокационными действиями и угрозами.