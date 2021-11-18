Москва, 18 ноября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Российская студия Four Quarters и издательская компания Devolver Digital назвали дату релиза игры Loop Hero на портативной консоли Nintendo Switch. Анонсирующий трейлер был опубликован 18 ноября на YouTube-канале Nintendo.

Скриншот с YouTube Loop Hero

Игра появится в онлайн-магазине Nintendo eShop 9 декабря 2021 года. Желающие уже сейчас могут разместить предзаказы.

Напомним, релиз Loop Hero в Steam состоялся 4 марта 2019 года. Это игра в жанре roguelike (у персонажа есть только одна жизнь, уровни генерируются процедурно) с элементами RPG (ролевая игра), коллекционных карточных игр и градостроительного симулятора. Проект российских разработчиков получил множество положительных отзывов от критиков и геймерской аудитории.